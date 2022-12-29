台港跨國同婚勝訴 法院：例外不再適用外國法律

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

已在美國結婚的台灣女性「貓貓」（右2）和香港人「阿雪」（右3）（持英國海外護照BNO），獲北巿戶政所登記同婚後突遭撤銷而興訟。法院29日判決勝訴。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）中央社記者劉世怡傳真 111年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）持英國海外護照BNO的香港人「阿雪」與台灣女子「貓貓」已在美結婚，赴台灣戶政所登記結婚後，突遭撤銷而興訟。法院今天判決勝訴，依涉民法規定，可例外不適用外國（香港）法律。

台北高等行政法院判決指出，「貓貓」與「阿雪」於2019年7月3日在美國辦理結婚登記，2人在同年8月5日檢附相關文件，向台北市信義區戶政事務所申請辦理結婚登記，戶政所認為「阿雪」國籍為英國，准予本件結婚登記。

後來，戶政所經移民署告知才知「阿雪」有香港地區永久性居民身分證及香港地區護照，並持有英國國民海外護照British National（Overseas）passport，即BNO護照，應為香港地區居民，且香港地區不承認同性婚姻，其戶籍謄本記載為英國籍，應屬誤認。

戶政所要求2人辦理撤銷結婚登記未果，於2020年6月10日撤銷2人結婚登記。2人不服，循序提起行政訴訟。

北高行今天認定，參酌涉外民事法律適用法第8條規定的立法目的，本旨即在維持內、外國法律平等原則，為調整國民與內、外國人得否成立同婚關係的不合理差別待遇，此時自當適用涉民法第8條規定，例外不再適用外國法（即阿雪之香港法律），以消弭不平等待遇。

北高行指出，戶政所認定「阿雪」為香港地區居民，香港未承認同性婚姻，依涉外民事法律適用法第46條規定，做出將2人結婚登記撤銷的原處分，明顯有違法瑕疵，判決撤銷原處分，即「貓貓」與「阿雪」勝訴。可上訴。

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月22日公布，並於同年5月24日正式生效，國民如果要與同性別外國人要在台灣辦理結婚登記，只要外國人本國也開放同婚即可登記，但如果外國人本國未開放同婚則無法登記。

司法院2021年1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚；草案已送行政院，待會銜後送立法院審議。（編輯：方沛清）1111229