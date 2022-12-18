林昀嫺獲柏克萊傑出校友獎 分享台灣同婚立法發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山17日專電）台灣同婚法案起草人林昀嫺今天在加州大學柏克萊分校獲頒傑出國際校友獎。她致詞時向全場分享台灣同婚立法發展和社會氛圍變化，同時把這份殊榮獻給台灣，期許台灣能持續為維護人權奮戰。

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）今天舉行冬季畢業典禮，研究生和大學生穿著黑色學士袍、戴上代表柏克萊的藍色披肩，享受人生的燦爛時光。

舉辦畢業典禮的哈斯場館（Haas Pavilion）湧入6000人，校長克里斯特（Carol Christ）向全場介紹林昀嫺，表揚她帶領促進台灣同婚、LGBT、性別平等和社會正義等多項權利，在推動台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家上扮演重要角色，台下聽眾以熱烈掌聲肯定林昀嫺的成就和貢獻。

林昀嫺上台致詞時，回憶起學生時期受到母校和指導教授凱伊（Herma Hill Kay）的啟發，從而研究美國同婚立法，不過當時的她根本無法想像，台灣有一天會通過同婚，而她還是法案起草人。

她也藉著這個難得機會，和台下聽眾分享台灣同婚立法的過程和社會氛圍變化，從立法之初抗議聲浪不斷、支持同婚的民眾不到4成，到法案通過3年之後，已有超過60%的人支持同婚。她說，自己始終堅信，立法不只該反映現況、更應走在現況之前，「特別是攸關人權的法案」。

林昀嫺特別感謝台灣大法官，勇敢做出「法律限制同婚違憲」的裁決，她希望把這個獎獻給家鄉，並期許台灣成為一個更堅韌和更包容的社會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今年6月，美國最高法院推翻了半個世紀前憲法保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe versus Wade），各地隨後掀起示威，在民主黨執政的加州，民眾普遍反對這項裁決。林昀嫺這次以「台灣同婚法案起草人」獲獎，她對人權的理念和堅持引發全場共鳴，致詞結束後，還有好幾位老師和同學特地前去向她致意。

加大柏克萊分校傑出國際校友獎是表彰國際校友在各個領域對其國家的服務和貢獻，林昀嫺是繼前中研院長李遠哲和親民黨主席宋楚瑜之後，第3位獲得此獎肯定的台灣校友，也是台灣第一位女性獲獎者。（編輯：林憬屏）1111218