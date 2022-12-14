同婚法案起草人林昀嫺 獲加大柏克萊分校傑出校友獎

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（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）美國總統拜登今天簽署尊重婚姻法，給予同婚聯邦法律保障。加州大學柏克萊分校今年則將傑出國際校友獎的殊榮，頒給台灣同婚法案起草人林昀嫺，肯定她為婚姻平權做出的貢獻。

擔任清大科技法律研究所副教授的林昀嫺，是台灣同婚法案起草人之一，起初接到校方電郵通知時，她一度以為是「詐騙信件」，由於離台灣通過同婚專法已時隔3年多，令她完全不敢相信，沉澱2小時後，才打電話通知先生。

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）校長克里斯特（Carol Christ），在寫給林昀嫺的電郵中，肯定她致力台灣同婚法案起草，是同性婚姻、社會改革、LGBT和兒童權利、及審議民主的先驅。

林昀嫺長期關注婚姻平權議題，在加州攻讀法學時，常利用課餘時間，參加校外人士的分享活動，碩士論文題目就是研究美國同婚立法，也一直心繫台灣同婚的發展。

她深受已故指導教授凱伊（Herma Hill Kay ）的影響，凱伊是加大柏克萊分校法學院第一位女院長，林昀嫺還特別幫女兒取名為Herma，她上一次回母校，是2017年特地飛去參加凱伊的追思會。

傑出國際校友獎是加州大學柏克萊分校頒給校友的最高榮譽之一，表彰國際校友對其國家社會的傑出貢獻和成就。前中研院院長李遠哲、以及親民黨主席宋楚瑜也曾在2011年和1995年受此肯定，林昀嫺是台灣第一位女性獲獎者。

加州大學柏克萊分校已在網站上宣布此消息，並提到林昀嫺起草的法案於2019年在立法院通過，「讓台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家」。

林昀嫺今天接受中央社記者訪問表示，台灣婚姻平權在政府各單位、立委和許多非政府組織努力下走到今天，至今許多人士仍持續為同志共同收養和人工生殖立法奔波，她希望把這個獎，獻給所有對台灣同婚法案有貢獻的人士。

林昀嫺將於17日回到母校，在冬季畢業典禮上接受表揚並發表感言。（編輯：黃自強）1111214