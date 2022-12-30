彰投90候選人欠繳稅費罰鍰 扣保證金補助款146萬

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）行政執行署彰化分署今天指出，彰化南投地方公職人員選舉有155名候選人欠繳稅費罰鍰，90人不願繳清，分署寄送扣押命令給2縣選委會及鄉鎮公所，扣得保證金及補助款共146萬1419元。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿指出，在選舉投票日之前就先請彰化縣及南投縣選舉委員會提供各項選舉的候選人名冊，清查比對出有155名候選人欠繳稅費及罰鍰等，其中彰化縣有94人、南投縣有61人。

彰化分署表示，155名候選人中有10名縣議員候選人，而155名候選人接到分署通知後，有65名候選人趕緊繳清或辦理分期繳納。

其餘90人不願繳納或提出清償方案，分署等到選舉投票結束後的第一個上班日也就是11月28日，寄送扣押命令給縣選委會及鄉鎮公所，扣押候選人的選舉保證金及補助款。

彰化分署指出，候選人除了因得票數未達門檻遭沒收保證金或不符補助款領取資格外，統計至12月23日止已扣到146萬1419元。

彰化分署表示，對於不願繳納或提出清償方案的候選人，分署會全面清查名下財產，強制執行扣押、查封並拍賣。（編輯：謝雅竹）1111230