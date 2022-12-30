高雄大寮槍擊案槍手自戕身亡 逃逸時曾被野狗追

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄一間製毒工廠昨天發生槍擊案釀1死1傷。警方今天在大寮一處公墓找到槍手司姓男子遺體。初判他犯案後先被野狗追，再因自知法網難逃，舉槍自轟輕生。

高雄市政府警察局長林炎田下午召開記者會指出，針對大寮區保福路1號製毒工廠槍擊案，市警局林園分局、刑事警察大隊及刑事警察局南部打擊犯罪中心共組專案小組，並報請高雄地檢署黃嬿如、鄭益雄檢察官指揮偵辦。

林炎田說，37歲司男自民國107年起就曾涉及槍擊、殺人、擄人勒贖等案，遭警政署列為重大查緝對象，經警方調閱監視器畫面檢視其逃逸路線，發現他在犯案後逃逸過程中曾被野狗追，最後走入大寮區內坑里公墓失去蹤影。

警方今天下午1時許在公墓附近尋獲司男遺體，更發現他還手握作案槍枝。初判他因自知法網難逃自轟輕生，現場起獲作案用槍枝1把，但詳細死亡時間仍須高雄地檢署檢察官會同法醫相驗判定。檢警另在製毒工廠查獲第3級毒品愷他命成品309公克、製毒用化學藥劑及工具一批。

警方調查，以李姓主嫌為首的製毒集團夥同葉姓、黃姓（死者）、司姓（槍手）、麥姓及另名不明男子等6人租下大寮區一間工廠製毒，昨天下午疑因起口角糾紛，引發司男不滿開槍殺人。

專案小組另帶李男前往屏東萬丹一處空屋起獲第3級毒品愷他命成品241公克、半成品1.35公斤，將持續溯源追查毒品來源，並查緝另名共犯到案。

林炎田強調，警方迅速搗破製毒工廠、逮捕涉案人士，針對已到案嫌犯也建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押，並持續追查相關共犯歸案。

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全案起於高雄大寮區保福路一處工廠昨天下午發生槍擊案，承租工廠的麥姓男子到場發現40歲黃男、55歲葉男倒臥血泊嚇得報警，員警到場鑑識採證後，發現不僅留有3枚彈殼，還有沾血足跡、製毒原料等。但黃男因頭頂、腹部、左大腿中槍，經搶救仍宣告不治；葉男頭部中彈，目前正在治療中。（編輯：郭諭儒）1111230

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