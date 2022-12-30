樁腳涉賄 新北議員黃淑君以證人身分說明後請回

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（中央社記者高華謙新北30日電）前新北市議員何博文交棒辦公室主任黃淑君參選新北市議員並當選，但檢方查出黃淑君的林姓樁腳等涉嫌辦免費餐會賄選，檢方今天以證人身分通知黃淑君與何博文到案說明後都請回。

台灣新北地方檢察署調查，林姓樁腳、高姓及羅姓被告等為支持黃淑君當選，11月涉嫌在新北板橋區一家餐廳席開數桌，免費招待有投票權的板橋區國民中小學家長會長及其他板橋人士吃飯，尋求投票支持；根據了解，黃淑君當天有出席。

新北檢指揮法務部調查局新北市調查處昨天搜索林姓、高姓及羅姓被告住處，並通知10名證人到案說明，今天再以證人身分約談黃淑君與何博文說明。

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檢察官訊問完畢後，諭知高姓及羅姓被告各以新台幣10萬及3萬元交保，另認林姓樁腳違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串證人之虞，向法院聲請羈押，台灣新北地方法院諭知15萬元交保。

黃淑君晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，她自信清白選舉、無愧於心，絕無涉任何違法行為。她做事坦蕩，感謝調查單位給予說明機會，會全力配合調查單位調查，希望盡速協助檢調釐清案件。（編輯：李明宗）1111230