竊盜集團專偷雲嘉光電纜線 3嫌收押

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉縣警局布袋分局今晚宣布偵破專偷雲、嘉沿海光電公司電纜線竊盜集團，查扣大批電纜線、銅塊等贓物，依加重竊盜等罪嫌，將涉案3人送辦，檢方向嘉義地院聲押獲准。

布袋分局今晚發布新聞稿表示，去年12月間接獲轄內太陽能光電公司報案，指位於義竹鄉工地陸續發生電纜線遭竊，因屬民生竊盜重大案件，影響漁電共生造成大量漁蝦死亡及民眾用電，立即組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

布袋分局說，犯嫌相當狡猾，不斷利用偷竊車輛作案，犯案地點也不斷更換，意圖使警方難以掌握行蹤，足跡遍及雲林、嘉義海區，使光電公司損失電纜線總長度近千米，維修金額預估超過新台幣20萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布袋分局表示，經調閱過濾近百支路口監視器，發現做案車輛並循線掌握犯嫌身分，2日凌晨在太保市發現該集團嫌犯駕駛做案車輛出現，當場實施圍捕，查獲嚴男為首的3名男性嫌犯。

布袋分局指出，現場還查扣作案用車輛1輛，車上有大批電纜線、銅塊、破壞剪相關工具及毒品海洛因0.47公克，偵訊後依加重竊盜、毒品罪嫌，移送嘉義地檢署複訊，檢方為防止3人再犯向嘉義地方法院聲請羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1120103