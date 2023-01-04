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高雄楠梓現爆裂物 男20多年前遭職場霸凌尋仇

2023/1/4 12:19（1/4 13:16 更新）
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高雄楠梓街頭3日出現疑似爆裂物，警方調查發現王姓男子（中）因20多年前自認遭蔡姓同事霸凌，懷恨在心，自學製作爆裂物放在蔡男家門外，警方3日晚間9時傳喚王男到案，訊後依放火燒毀住宅未遂罪送辦。（高市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
高雄楠梓街頭3日出現疑似爆裂物，警方調查發現王姓男子（中）因20多年前自認遭蔡姓同事霸凌，懷恨在心，自學製作爆裂物放在蔡男家門外，警方3日晚間9時傳喚王男到案，訊後依放火燒毀住宅未遂罪送辦。（高市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄楠梓昨天街頭出現疑似爆裂物，警方調查發現王姓男子因20多年前自認遭蔡姓同事霸凌，因此懷恨在心自學製作爆裂物放在蔡男家門外，警訊後依放火燒毀住宅未遂罪送辦。

高雄市政府警察局楠梓分局昨天上午接獲蔡男報案，指惠春街住處外資源回收點疑遭人放置爆裂物。警方到場發現有3個由黑色塑膠袋包裝的回收物，其中1袋內裝寶特瓶（含不明液體）、消毒酒精罐，並有電池（含電線）黏附在寶特瓶上，無計時裝置。

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楠梓分局指出，據刑事局防爆小組勘查，初步檢視內無火藥成分，無爆炸疑慮。但警方經擴大調閱監視器畫面鎖定，昨天晚間9時傳喚放置爆裂物的40歲王男到案。

王男向警方供稱，因20多年前和蔡姓報案人是公司同事，但卻長期遭對方欺負霸凌懷恨在心，因此自學製作爆裂物，放在蔡男住處門口。寶特瓶內所裝液體為酒精，若正常以電路連接後運作，即可點燃酒精燃燒。警方訊問後，將他依刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送橋頭地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1120104

#橋頭地檢署
#高雄楠梓
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