更多編輯台推薦新聞：
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
今本土確診3萬3330例 增17人死亡、中重症33例
首頁 / 社會

黃子洋酒駕釀一家1死3傷 受害家屬批假賠償真脫產

2023/1/4 13:50（1/4 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，一審判7年10月；二審高雄高分院4日開庭審理，受害林姓男子（圖）控訴黃男家人花大錢請律師透過借名登記、租金債權認定、取消贈與等手段提告林家父女3人，要把房子討回去，毫無誠意。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，一審判7年10月；二審高雄高分院4日開庭審理，受害林姓男子（圖）控訴黃男家人花大錢請律師透過借名登記、租金債權認定、取消贈與等手段提告林家父女3人，要把房子討回去，毫無誠意。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，一審判7年10月；二審高雄高分院今天開庭審理，受害林姓男子控訴黃男家人花大錢請律師，想把承諾賠償的透天厝討回去，毫無賠償誠意。

高雄高分院今天召開二審審理庭，林男開庭前接受媒體聯訪痛批，黃子洋雖在一審刑事審理期間同意拿出名下房子賠償，但其實不僅不夠賠，其家人還花大錢請律師透過借名登記、租金債權認定、取消贈與等手段提告林家父女3人，要把房子討回去。

林男表示，希望法官能改以殺人罪論處，也建議政府修法，只要酒駕致死均改以殺人罪量刑，盼「酒駕零容忍」並非只是口號。法官開庭審理時，高雄地檢署檢察官建議從重判處黃子洋有期徒刑15年，合議庭訂於2月8日上午宣判。

有酒駕前科的黃子洋民國110年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。

高雄地方法院一審審理後，改依依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月徒刑；另民事部分，則判賠林男一家新台幣3549萬9314元。（編輯：陳仁華）1120104

#黃子洋
#二審高雄高分院
#高雄地檢署
黃子洋
愛河酒駕釀一家1死3傷 黃子洋判賠3549萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族