黃子洋酒駕釀一家1死3傷 受害家屬批假賠償真脫產

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男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，一審判7年10月；二審高雄高分院4日開庭審理，受害林姓男子（圖）控訴黃男家人花大錢請律師透過借名登記、租金債權認定、取消贈與等手段提告林家父女3人，要把房子討回去，毫無誠意。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月4日

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，一審判7年10月；二審高雄高分院今天開庭審理，受害林姓男子控訴黃男家人花大錢請律師，想把承諾賠償的透天厝討回去，毫無賠償誠意。

高雄高分院今天召開二審審理庭，林男開庭前接受媒體聯訪痛批，黃子洋雖在一審刑事審理期間同意拿出名下房子賠償，但其實不僅不夠賠，其家人還花大錢請律師透過借名登記、租金債權認定、取消贈與等手段提告林家父女3人，要把房子討回去。

林男表示，希望法官能改以殺人罪論處，也建議政府修法，只要酒駕致死均改以殺人罪量刑，盼「酒駕零容忍」並非只是口號。法官開庭審理時，高雄地檢署檢察官建議從重判處黃子洋有期徒刑15年，合議庭訂於2月8日上午宣判。

有酒駕前科的黃子洋民國110年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。

高雄地方法院一審審理後，改依依酒駕致死等罪判處黃子洋有期徒刑7年10個月徒刑；另民事部分，則判賠林男一家新台幣3549萬9314元。（編輯：陳仁華）1120104