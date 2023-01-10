方仰寧確定去職 黃偉哲：將和黃明昭討論接任人選

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市警察局長方仰寧確定離開現職，台南市長黃偉哲今天表示，他和警政署長黃明昭將討論接任人選，只要能辦好治安的就是好局長。

台南市警局發生前秘書室主任莊武能重大風紀案，方仰寧已證實「我一定要離開現職，以示負責」；黃偉哲今天接受媒體聯訪時肯定及感謝方仰寧的努力。

黃偉哲指出，不論是局長或警務人員都應把治安做好，會辦好治安的就是好局長，只是高階警官調動由中央作業，他和黃明昭將討論台南市警察局長接任人選。

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方仰寧今天告訴中央社記者，台南市警局發生莊武能重大風紀案，他今年元旦就先後向黃偉哲及黃明昭表達去職意願，態度堅決，以示負責，「我一定要離開現職，未來不論在哪個職務都會接受，也會全力以赴」。

方仰寧表示，他若繼續留任台南市警察局長，只會招來媒體和民代批評，打擊台南市警局的士氣，這對台南警方是不公平的；他希望由新的市警局長帶領，成為台南警方新的動力。（編輯：陳仁華）1120110