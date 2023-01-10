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士檢提抗告遭駁回 蕭景田1500萬元交保確定

2023/1/10 16:54（1/10 17:18 更新）
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蕭景田（左）涉賄選，7日他交保後乘車離去。（中央社檔案照片）
蕭景田（左）涉賄選，7日他交保後乘車離去。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北10日電）前國民黨中常委蕭景田涉嫌為求台北市議員林杏兒當選，行賄多名里長。士院裁定蕭景田1500萬元交保，經士檢提抗告，台灣高等法院今天駁回抗告，全案確定。

台灣高等法院裁定指出，依卷證資料顯示，蕭景田涉犯公職人員選舉罷免法的行賄罪，犯罪嫌疑重大，且前後供述不一，並與多名共犯或證人供詞未盡一致，但相關里長及里長候選人，均經傳訊完畢，難認蕭景田有何勾串或滅證之虞。

高院指出，蕭景田翻牆逃亡數日後自行到案，審酌他的經歷及生活經濟重心均在國內等事實，原裁定他具保新台幣1500萬元並限制住居及出境出海，以此防止逃亡，並無不當。

高院裁定指出，原裁定另命蕭景田禁止與相關共犯、里長或里長候選人接觸、交談，是為確保共犯或證人不受蕭景田影響而更改先前供述，並非裁定理由矛盾，蕭景田如違反命令，仍得成為羈押禁見的事由。

全案緣於蕭景田、國民黨籍台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉嫌為求林杏兒當選，以1萬元、6000元不等代價行賄多名里長候選人。

檢調去年底發動搜索、約談，蕭景田在彰化縣住處翻牆逃匿，遭檢察官發布通緝。

士林地檢署去年12月30日對林杏兒提起當選無效之訴；蕭景田今年1月3日自行到案，檢察官訊後聲請羈押禁見，士院認為無羈押必要，諭知800萬元交保，遭高院撤銷發回後，士院7日再開聲押庭，改裁定1500萬元交保，限制住居、出境出海，並令蕭景田禁止與共犯里長、里長候選人接觸交談 。

士檢提起抗告，主張蕭景田對交款情節交代不清，且與部分里長候選人供詞不符，有續查相關人員的必要；蕭景田仍有實質影響力，有勾串滅證的可能，且他於檢調搜索時翻牆逃亡，明顯有畏罪逃亡高度可能。本件抗告案，移由台灣高等法院受理。（編輯：張銘坤） 1120110

#蕭景田
#林杏兒
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