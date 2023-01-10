55萬父親手術費放檳榔攤被偷 竊嫌落網供稱花光光

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化芬園鄉一處檳榔攤日前遭竊，失主陳男提領55萬元作為父親手術費，將現鈔放在檳榔攤卻遭竊；彰警今天逮捕竊嫌林男，林男供稱20萬元花在買毒品，其餘現金買汽車。

彰化縣警察局彰化分局一名員警指出，陳男在彰化芬園鄉經營檳榔攤，原本提領新台幣55萬元現鈔放在檳榔攤，準備作為父親手術費，不過檳榔攤去年12月27日遭竊，55萬現鈔全被偷走。

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彰化分局芬園分駐所接獲陳男報案後，調閱路口監視器，以車追人，鎖定有毒品及竊盜前科的42歲林男，昨天在彰化花壇鄉金墩街發現林男駕駛的自小客車，員警攔車時，林男曾企圖開車逃逸，員警打破車窗拉開車門把林男拖下車。

林男接受警方訊問時供稱，偷來的55萬元已花光，其中20萬元拿來買毒品，剩下35萬拿來買轎車，作為繼續犯案的交通工具，警方則在車內查扣作案時穿著的黑色夾克、黑色斜背包、手機及安非他命吸食器等證物，林男訊後被依竊盜等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1120110