新北殯葬處人員涉收紅包遭搜索 市府配合偵辦

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北11日電）新北殯葬處火化場及基層工作人員涉嫌收紅包，今天遭檢方搜索。新北市府表示，此案是殯葬處發現主動移請偵辦，將全力配合，力求勿枉勿縱；新北地檢署說，仍在偵辦中。

新北市府新聞局發布文字聲明表示，殯葬處人員遭搜索案，是由市政府殯葬處發掘，主動移請政風處查證後，移送廉政署報請新北地檢指揮偵辦。

聲明表示，本案涉案人員都是殯葬處火化場及殯儀館基層工作人員，但不管職位高低，絕不容許貪瀆不法情事發生，市府將全力配合偵辦作業，力求勿枉勿縱。

市府說，因部分工作人員配合調查暫無法執勤，本案涉及人民身後大事，為避免影響民眾權益，已立即召回休假人員並啟動備用人力機制，不影響火化場及殯儀館運作。

市府說，後續除將配合偵辦，持續精進各項預防作為，務必澈底清除殯葬紅包文化。

知情人士說，一般而言，民間會有包紅包給接觸遺體者的習俗，希望去晦氣，此案收紅包者主要是負責洗遺體或火化的工作人員。

新北地檢署表示，案件仍在執行中，不方便透露相關案情，待執行完畢會對外說明。（編輯：方沛清）1120111