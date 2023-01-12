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中天以小韓粉做新聞遭罰60萬元案 二審廢棄發回

2023/1/12 18:25
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（中央社記者劉世怡台北12日電）NCC於108年認定中天新聞台涉利用兒童連結韓國瑜的畫面，妨害兒童身心健康，開罰60萬元。中天不服興訟，一審敗訴，經上訴，二審今天將原判決廢棄發回，尚未提供判決理由。

國家通訊傳播委員會（NCC）於民國108年7月間表示，針對中天新聞台在108年4月2日播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」新聞，經民眾反映利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法第27條第3項第2款規定，妨害兒童或少年身心健康，決議予以處罰新台幣60萬元。

NCC官員解釋，中天新聞台在「中天晨報」，以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片做為素材來報導新聞，10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵；此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為，兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物作連結，且影像及聲音沒有適當處理，未來可能對兒童造成影響。

中天不服遭罰，提起行政訴訟，主張NCC並未傳訊女童或其家人，查明女童是否願意被拍攝？又女童在影片的呈現是否感到不適？有無大人操縱等情？故NCC自行認定中天播出新聞畫面，影響女童身心健康有違誤。

一審台北高等行政法院合議庭審酌，中天播出新聞前應考量以保護兒童或少年身心健康為前提，對播出內容嚴加編審，這則小韓粉新聞以尚未成熟兒童為主體，呈現兒童支持特定政治人物又全程未打馬賽克，明顯將兒童視為宣傳工具，已侵害兒童人格利益及自主權。

一審於109年間，以NCC作成原處分前的相關程序符合規定，認事用法並無違誤，判中天敗訴。案經上訴，二審由最高行政法院審理，今天傍晚將原判決廢棄，發回台北高等行政法院更審。（編輯：張銘坤）1120112

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