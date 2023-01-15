情侶酒後吵架車停鐵軌上 駕駛遭公共危險罪送辦

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陳姓男子和女友酒後在車上吵架，陳男一時氣憤，將轎車（圖）開到新北市瑞芳區一坑路平交道內鐵軌後，2人下車離去，警方在附近找到2人，酒測值均超標，全案依公共危險罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月15日

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（中央社記者王朝鈺新北15日電）陳姓男子和女友酒後在車上吵架，陳男一時氣憤將車開到平交道內鐵軌後，2人下車離去，警方在附近找到2人，酒測值均超標，詢後依公共危險罪嫌，將駕駛陳男函送法辦。

警方今天凌晨2時50分接獲通報，指有輛轎車駛入新北市瑞芳區一坑路平交道，且轎車停在2條鐵軌間，經派員前往查看，發現車內無人，為避免發生事故，立即通知拖吊車前來將轎車拖離現場。

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警方隨後在明燈路3段發現一對情侶在路旁吵架，上前瞭解時，2人身上散發明顯酒味，當場實施酒測後，陳男酒測值每公升0.88毫克，女子則為每公升1.35毫克，經警方調閱平交道監視器，確認駕駛是這對情侶中的陳姓男子。

員警於是將2人載往派出所釐清案情，陳男坦承因與女友發生口角，一時氣憤，才將轎車駛入平交道2條鐵軌間，警方待整理完卷證後，將全案依公共危險罪嫌，函送基隆地檢署偵辦，轎車則於凌晨3時50分拖離平交道，所幸未釀成大禍。（編輯：方沛清）1120115