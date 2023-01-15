更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
尼泊爾雪人航空客機墜毀竄火 機上72人已知16死
首頁 / 社會

情侶酒後吵架車停鐵軌上 駕駛遭公共危險罪送辦

2023/1/15 15:04（1/15 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陳姓男子和女友酒後在車上吵架，陳男一時氣憤，將轎車（圖）開到新北市瑞芳區一坑路平交道內鐵軌後，2人下車離去，警方在附近找到2人，酒測值均超標，全案依公共危險罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月15日
陳姓男子和女友酒後在車上吵架，陳男一時氣憤，將轎車（圖）開到新北市瑞芳區一坑路平交道內鐵軌後，2人下車離去，警方在附近找到2人，酒測值均超標，全案依公共危險罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北15日電）陳姓男子和女友酒後在車上吵架，陳男一時氣憤將車開到平交道內鐵軌後，2人下車離去，警方在附近找到2人，酒測值均超標，詢後依公共危險罪嫌，將駕駛陳男函送法辦。

警方今天凌晨2時50分接獲通報，指有輛轎車駛入新北市瑞芳區一坑路平交道，且轎車停在2條鐵軌間，經派員前往查看，發現車內無人，為避免發生事故，立即通知拖吊車前來將轎車拖離現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方隨後在明燈路3段發現一對情侶在路旁吵架，上前瞭解時，2人身上散發明顯酒味，當場實施酒測後，陳男酒測值每公升0.88毫克，女子則為每公升1.35毫克，經警方調閱平交道監視器，確認駕駛是這對情侶中的陳姓男子。

員警於是將2人載往派出所釐清案情，陳男坦承因與女友發生口角，一時氣憤，才將轎車駛入平交道2條鐵軌間，警方待整理完卷證後，將全案依公共危險罪嫌，函送基隆地檢署偵辦，轎車則於凌晨3時50分拖離平交道，所幸未釀成大禍。（編輯：方沛清）1120115

#基隆地檢署
#情侶
#鐵軌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族