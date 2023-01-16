台中男開車闖紅燈撞死2騎士 竟辯稱看到警察會怕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

劉姓男子（中）15日晚上開車時，為躲避警方舉發逆向，竟闖紅燈撞上2輛機車，造成葉男死亡，連姓女騎士16日凌晨不治，共釀2死1重傷還棄車逃逸，警方循線將他逮捕到案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年1月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）劉姓男子昨晚開車，為躲避警方舉發逆向，竟闖紅燈撞上2輛機車，造成葉男死亡，連姓女騎士今天凌晨不治，共釀2死1重傷，劉男棄車逃逸，深夜落網時供稱曾入獄、看到警察會怕，警方詢問後將他依法送辦。

台中市政府警察局第三分局今天告訴中央社記者，昨天晚間7時26分，49歲劉姓男子駕駛自小客車沿東區東光園路往南方向直行，在振興路口時闖紅燈，撞上38歲、39歲連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車。

劉男駕駛的自小客車並往前滑行，波及停於路旁停車格內的另輛自小客車，遭撞的葉男當場即無生命跡象、送醫後傷重不治，騎車的38歲連女經送醫急救，今天凌晨仍不治身亡，坐後座的連女姊姊則左腳骨折目前尚在醫院治療中。

警方獲報後立即趕往現場處理，但到場時肇事的劉男已棄車逃逸，警方立即組成專案小組偵辦，並於事故發生後3小時，在劉男友人位於烏日區的住處逮捕劉男到案，警方對他進行酒精濃度檢測，檢測結果為無酒精反應。

警方查出，事故發生前，劉男開車行經東區建成路與旱溪街口時，因逆向行駛遭巡邏員警發現，警方要上前舉發時他開車逃逸，因警方顧及執勤安全未進行續跟，劉男卻在約1公里外發生交通事故。

劉男曾有公共危險、毒品等前科，去年10月間才出獄，他到案後供稱，因曾經入獄，看到警方會怕，當時才會駕車逃逸。警方全案詢問後，將依過失致死、公共危險等罪嫌將劉男移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120116