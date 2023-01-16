更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日統客運經營困難停駛4國道路線 統聯全數接手
首頁 / 社會

男開權利車掛失竊車牌遭攔 高市警搜出毒品

2023/1/16 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄劉姓男子駕駛權利車但車牌遭扣，改掛失竊車牌上路，結果因交通違規遭攔檢，被查出懸掛他人掛失車牌，當場搜出愷他命毒品，他雖辯稱車輛共用，仍遭依侵占、毒品等罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所員警溫仁佑、吳軍鋒14日凌晨2時多巡經鼓山區明華路時，發現前方一輛白色自小客車左轉時提前跨越分向線，經趨前盤查發現31歲劉男駕駛的自小客車號牌，早在10年前就被通報失竊。

劉男向警方坦承，上個月駕駛這輛權利車在岡山區因車牌逾檢註銷，車牌遭到警方查扣，雖擔心駕駛沒有車牌的車會遭警方攔查，但無奈工作需要交通工具，才透過朋友轉介取得目前懸掛的車牌，但不知道是失竊車牌。

警方表示，權利車就是民眾貸款到一半繳不出違約，銀行屬於所有權人，可以在找回車子後，有權做後續處置讓渡給第三人。

鼓山分局今天發布新聞稿指出，員警搜索時又在車內發現各重2.4、95.2公克白色粉末，經檢驗呈現三級毒品愷他命反應。

劉男稱車輛與他人共用，並否認持毒，但卻遲遲無法聯絡共用人到場。員警當場將他上銬，依侵占遺失物及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120116

#溫仁佑
#吳軍鋒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族