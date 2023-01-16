男開權利車掛失竊車牌遭攔 高市警搜出毒品

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄劉姓男子駕駛權利車但車牌遭扣，改掛失竊車牌上路，結果因交通違規遭攔檢，被查出懸掛他人掛失車牌，當場搜出愷他命毒品，他雖辯稱車輛共用，仍遭依侵占、毒品等罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所員警溫仁佑、吳軍鋒14日凌晨2時多巡經鼓山區明華路時，發現前方一輛白色自小客車左轉時提前跨越分向線，經趨前盤查發現31歲劉男駕駛的自小客車號牌，早在10年前就被通報失竊。

劉男向警方坦承，上個月駕駛這輛權利車在岡山區因車牌逾檢註銷，車牌遭到警方查扣，雖擔心駕駛沒有車牌的車會遭警方攔查，但無奈工作需要交通工具，才透過朋友轉介取得目前懸掛的車牌，但不知道是失竊車牌。

警方表示，權利車就是民眾貸款到一半繳不出違約，銀行屬於所有權人，可以在找回車子後，有權做後續處置讓渡給第三人。

鼓山分局今天發布新聞稿指出，員警搜索時又在車內發現各重2.4、95.2公克白色粉末，經檢驗呈現三級毒品愷他命反應。

劉男稱車輛與他人共用，並否認持毒，但卻遲遲無法聯絡共用人到場。員警當場將他上銬，依侵占遺失物及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1120116