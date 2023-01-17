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苗栗3胞胎口角釀2兄弟互毆 大哥倒地送醫不治

2023/1/17 11:50
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣通霄鎮1戶3胞胎兄弟的大哥、二弟2人疑因金錢糾紛口角互毆，衝突過程中大哥倒地不起，送醫不治。檢警今天將相驗釐清死因，二弟依傷害致死罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣消防局指出，昨晚6時30分許接獲救護通報，經派遣人車前往通霄鎮通東里患者住家後，得知屋內發生家庭糾紛有人打架。

消防救護人員除通報警方到場，並到2樓查看，發現1名男性倒臥地上已呈OHCA（到院前心肺功能停止），因這名男子體型較粗壯且現場樓梯狹小，由支援人力協助搬運下樓，並實施CPR（心肺復甦術）後送醫急救。男子送醫搶救約半個多小時，仍被宣告不治。

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警方初步調查，死者徐姓男子（33歲）是3胞胎兄弟的大哥，昨晚疑因購買油漆的金錢糾紛與二弟在家中發生口角，兩人互毆；事發當時，死者的母親及小弟也在場，發現徐男倒地不起後，連忙打119求救。

苗栗縣警察局通霄分局偵查隊長曾冠喜今天接受媒體聯訪時指出，經檢視互毆的雙方身上均無明顯外傷，詳細死因有待報請檢察官相驗釐清，全案依傷害致死罪嫌將徐家二弟移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1120117

#苗栗地檢署
#曾冠喜
#苗栗縣消防局
曾冠喜
男子疑遭非法盤查提告 苗栗警：案已送檢方偵辦
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