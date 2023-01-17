小隊長餐敘幫派惹議 基警：事前後有申請及報告

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）網友在臉書社團上傳影片，內容疑為基隆市刑警為幫派大哥慶生。警方今天表示，出席餐敘的偵查隊鄭姓小隊長承辦幫派業務，有時須蒐集幫派活動情資，他事前、事後有申請及報告。

有網友今天凌晨1時許在臉書（Facebook）社團「記者爆料網－公開版」上傳一段影片，內容疑為基隆市刑警為某幫派大哥祝壽，貼文者並提到「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了」。

影片曝光後，基隆市警察局高層指示督察體系調查。基隆市警察局第3分局林文煜今天向中央社記者表示，第3警分局偵查隊鄭姓小隊長13日晚間邀約友人及同隊隊員一同前往暖暖區餐廳年終餐敘，席中飲宴成員內含特定對象。

林文煜指出，偵查隊因公務需求，有時須蒐集轄內幫派活動情資，從事刑警工作就有機會及需要接觸列管的特定對象，鄭姓小隊長是幫派業務的承辦人，相關活動都有依照規定辦理，事前提出申請及事後報告。

林文煜說，至於是否另涉其他違紀行為，警分局正深入調查，若有違紀將秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，依相關規定懲處。（編輯：戴光育）1120117