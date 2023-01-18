基隆警為幫派大哥慶生 分局長林文煜等13人遭懲處

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基隆市警局第3分局多名刑警被爆為幫派大哥慶生，市警局懲處包含分局長林文煜在內共13名警職人員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市警局第3分局多名刑警被爆為幫派大哥慶生，市警局今天公布懲處，包含分局長林文煜在內共13名警職人員遭懲處，負責邀約餐敘的鄭姓小隊長記過2次，並改調制服警員。

有網友昨天凌晨1時許在臉書（Facebook）社團「記者爆料網－公開版」上傳一段影片，內容為基隆市刑警為天道盟太陽會林姓七堵分會長慶生，貼文者並提到「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了」。

影片一曝光，基隆市警察局督察體系立即組成專案小組調查，市警局上午原已公布相關懲處，但警界高階長官認為應擴大懲處範圍和對象，市警局上午開會研議於上午11時許，再度公布懲處內容。

市警局透過新聞稿指出，經調查後，發現第3警分局偵查隊鄭姓小隊長於13日晚間6時許，邀約7名第3警分局同事等人，在暖暖區餐廳聚餐，鄭員雖有事前報告，但報告內容僅提到向林姓七堵分會長「諮詢」，與實際餐敘慶生目的不符，申報內容不實，慶生畫面又遭他人錄影轉傳，嚴重影響警譽，核予記過2次，並改調制服警員。

警方表示，崔姓小隊長、黃姓偵查佐及呂姓警員，勤務中受邀前往餐敘，並與特定對象接觸後，未依規定報告，違反勤務紀律及與特定對象接觸交往規定，崔員身為幹部，未能以身作則，核予記過一次，並改調制服警員；其餘2名各核予記過一次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。

警方表示，盧姓代理分隊長身為偵查隊幹部，勤餘與特定對象接觸後，未依規定報告，核予記過一次，免除代理分隊長，改調行政警務員。林姓、謝姓、盧姓偵查佐，雖勤餘受邀前往餐敘，但與特定對象接觸後，未依規定報告，各核予記過一次。

警方指出，另追究正、副分局長、偵查隊正、副隊長、第2組組長督導不力，內部管理不當，分別核予申誡、記過處分。（編輯：李亨山）1120118