刑警替幫派大哥慶生 謝國樑籲嚴守分際

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基隆市警局8名刑警遭踢爆替幫派大哥慶生，市長謝國樑（左）18日上午前往八斗子漁港漁貨直銷中心聯合稽查時接受媒體聯訪表示，身為警務人員應與黑社會有分際，要用更高的標準看待。中央社記者王朝鈺攝 112年1月18日

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市警局8名刑警遭踢爆替幫派大哥慶生，警方今天公布懲處名單，13名警職人員遭記過、調職等處分，市長謝國樑說，身為警務人員應與黑社會有分際，要用更高的標準看待。

謝國樑上午前往八斗子漁港漁貨直銷中心聯合稽查，接受媒體聯訪表示，身為警務人員和黑道人士之間關係應該要更有分際，相關廉政倫理規範也有詳細規定，無論公務人員、政府首長及民意代表，未來在基隆和黑社會分子的分際，應用更高標準看待。

謝國樑說，民眾在選舉期間就對這些事情非常關心，基隆市政府警察局督察科這次的調查做得相當詳細，應給予肯定。基隆要邁向新時代，需要更乾淨、透明的政治環境，就應和黑社會要有分際。（編輯：方沛清）1120118