基隆8刑警替幫派大哥慶生 分局長連坐申誡2次

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基隆市警局第3分局多名刑警被爆為幫派大哥慶生，市警局懲處包含分局長林文煜在內共13名警職人員。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市警局第3分局8名刑警被爆為幫派大哥慶生，市警局今天公布懲處，共13名警職人員遭懲處，分局長林文煜連坐處分記申誡2次，邀約餐敘的鄭姓小隊長記過2次，改調制服警員。

網友昨天凌晨1時許在臉書Facebook社團「記者爆料網－公開版」上傳一段影片，內容為基隆市刑警為天道盟太陽會林姓七堵分會長慶生，貼文者並提到「基隆刑警小弟齊向太陽會大哥祝壽，這社會亂了」。

影片一曝光，基隆市警察局督察體系立即組成專案小組調查，市警局上午原已公布相關懲處，但警界高階長官認為應擴大懲處範圍和對象，市警局上午開會研議於上午11時許，再度公布懲處內容。

市警局透過新聞稿指出，經調查後，發現第3警分局偵查隊鄭姓小隊長於13日晚間6時許，邀約7名第3警分局同事等人，在暖暖區餐廳聚餐，鄭員雖有事前報告，但報告內容僅提到向林姓七堵分會長「諮詢」，與實際餐敘慶生目的不符，申報內容不實，慶生畫面又遭他人錄影轉傳，嚴重影響警譽，核予記過2次，並改調制服警員。

警方表示，崔姓小隊長、黃姓偵查佐及呂姓警員，勤務中受邀前往餐敘，並與特定對象接觸後，未依規定報告，違反勤務紀律及與特定對象接觸交往規定，崔員身為幹部，未能以身作則，核予記過1次，並改調制服警員；其餘2名各核予記過1次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。

警方表示，盧姓代理分隊長身為偵查隊幹部，勤餘與特定對象接觸後，未依規定報告，核予記過1次，免除代理分隊長，改調行政警務員。林姓、謝姓、盧姓偵查佐，雖勤餘受邀前往餐敘，但與特定對象接觸後，未依規定報告，各核予記過1次。

警方指出，另追究督導不力，內部管理不當責任，核予林文煜申誡2次，副分局長李惠煌、鄧姓第2組組長各核予申誡1次，簡姓偵查隊長記過1次、改調非主管職務，蘇姓偵查隊副隊長申誡2次。

對此，基隆市長謝國樑上午前往八斗子漁港漁貨直銷中心聯合稽查，接受媒體聯訪表示，身為警務人員和黑道人士之間關係應該要更有分際，相關廉政倫理規範也有詳細規定，無論公務人員、政府首長及民意代表，未來在基隆和黑社會分子的分際，應用更高的標準來看待。

據指出，全案目前市警局正在行政處分階段，若有涉及刑事不法，基隆地檢署會主動介入偵辦。（編輯：方沛清）1120118