法務部：建構國安案件專業團隊 嚴查不寬貸

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（中央社記者蕭博文台北17日電）法務部今天表示，國家安全是國家長治久安關鍵，政府責無旁貸；法務部已採取建構偵辦國安案件專業團隊、成立國安聯繫平台等具體作為，持續主動出擊，嚴查、重懲不寬貸。

針對各界關注國安案件偵辦狀況，法務部晚間發布新聞稿，重申為確保國家安全、促進經濟發展、保護企業資產與競爭力，法務部及所屬檢調機關持續主動出擊，積極偵辦國安案件，強力嚇阻危害國安犯罪。

新聞稿指出，法務部已積極進行跨部會合作，完善國家安全相關法制，自民國108年起，刑法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法及反滲透法等相關法律已陸續修正。

法務部表示，除法律修正，並已採取建構偵辦國安案件專業團隊、成立國安聯繫平台、落實審查機制、辦理專業培養及訓練等4大具體策進作為。

法務部說，建構偵辦國安案件專業團隊方面，檢調積極與國防部、國家安全局等單位合作，建立專業團隊及分工合作的辦案模式；檢、調與軍事機關並組成國安案件聯繫平台，各檢察署由專責檢察官受理並主動指揮，進而增進偵辦效能，以遏止猖獗的境外敵對勢力。

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新聞稿並指出，台灣高等檢察署的國安案件審查機制，針對經檢察官處分不起訴、緩起訴等確定案件，或查無實據簽結的國安案件，逐案研析案情及犯罪手法，提供相關機關借鏡。

此外，法務部持續舉辦國安案件專精研習，司法官學院針對新進司法官學員加強國安意識培養及案件偵辦實務見習，並請高檢署強化檢察官在職訓練，包括增加至軍方及國防產業觀摩及業務座談，以加強處理此類案件的專業能力，及建立多方研議對策及溝通的暢通管道。（編輯：張銘坤）1120117