包庇槍彈走私案 前檢察官遭廢律師證書興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北19日電）前檢察官廖椿堅被控包庇槍彈走私遭判刑8年6月，獲假釋出獄。法務部廢止廖的律師證書，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院日前判他敗訴。可上訴。

全案起於，前檢察官廖椿堅和前調查員趙培良，被控包庇線民走私槍彈詐領破案獎金，最高法院於民國100年間依包庇運輸槍枝等罪，分別判廖、趙2人，8年6月、8年10月徒刑，全案定讞。廖椿堅經申請而獲法務部核准發給律師證書。

廖椿堅在105年間獲假釋出獄後，法務部徵詢全國律師聯合會意見，於110年召開律師資格審查會後，決議廢止廖椿堅的律師證書並命其返還（原處分）。

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廖椿堅不服，提起行政訴訟並主張，律師法第5條第1項第1款的立法理由是為避免貪瀆司法官仍能轉任律師，而嚴重影響司法威信，但參酌刑事判決所認定，他所採的偵查手段逾越偵查犯罪的必要程度，違反比例原則而構成包庇走私槍械罪責，但也認為當時受他人瞞騙，為貪功查緝犯罪，一時失慮，致所使用方法逾越合法規範，並非貪圖個人不法利益，請求撤銷原處分。

案件由台北高等行政法院審理。法院日前認為法務部認事用法均無違誤，判廖椿堅敗訴。可上訴。（編輯：方沛清）1120119