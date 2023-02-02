高市議員黃紹庭帳號遭盜 友人遭詐騙損失10萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄市議員黃紹庭Telegram帳號遭人盜用，盜用者還冒名向友人詐騙10萬元，而盜用者變更的電話顯示來自柬埔寨。黃紹庭昨天獲知後趕緊向警方報案，並在臉書提醒其他友人不要上當。

黃紹庭昨天在臉書（Facebook）發文表示，自己的Telegram帳號被人盜用了，請朋友們收到訊息不要理會，小心詐騙。

黃紹庭今天接受中央社記者訪問表示，昨天一堆朋友打給他，說突然收到黃紹庭的Telegram來電，但卻無法接通。甚至有一名友人問他，是否有透過Telegram來借錢？友人還說，自己已依指示匯出新台幣10萬元。

黃紹庭因此驚覺自己Telegram帳號遭人盜用，友人獲知是遭遇詐騙，也感到驚慌無助。黃紹庭說，已向警方報案，請警方協助處理，自己也在臉書提醒大家收到他Telegram的訊息不要理會，小心詐騙。

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黃紹庭說，盜用者更改了密碼，他已無法進入自己帳號。除了密碼，對方也將電話等資料都改了，更改的電話號碼更顯示來自柬埔寨，唯一沒改的是照片，應該是為了想讓人誤以為仍是黃紹庭本人在使用。

黃紹庭指出，Telegram帳號只要下載APP後，手機通訊錄會自動變成好友，一旦被盜用，盜用者就能藉此接觸他手機電話內的友人，並試圖詐騙。他呼籲民眾對於來路不明，涉及金錢借貸的訊息，要再三求證，不要輕信。（編輯：黃世雅）1120202