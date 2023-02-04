軍情局採購警監系統案 廠商違約判賠80萬元確定

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）軍情局採購警監系統，交貨後發現缺失，通知業者改正仍未過關，因此解約，事後業者未在期限內拆除設備，軍情局提告求償80萬元。一審判准，上訴二審後，台灣高院駁回而確定。

國防部軍情局主張，民國108年7月和台灣南下電子公司簽定軍品訂購契約，採購總價新台幣428萬4000元的特定規格警監系統，目視驗收合格後，之後安裝性能測試時，有82項不合格，複驗後仍有22項不通過，因此與業者解約，並提告求償逾期違約金72萬8280元與拆除費7萬2000元，合計80萬280元。

一審士林地方法院判決指出，因為台灣南下公司未對軍情局的主張表示意見，也未出庭言詞辯論，認定軍情局提供的採購契約等文件資料為真，因此判業者須全額賠償。案經台灣南下公司提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

台灣南下公司主張，警監系統沒有不合格，是軍情局違反政府採購法令，擴充解釋設備功能及規格，自行認定不合格後解約，事後不接受公司提出以減價方式處理爭議的方案，不給公司機會說明，且另找人拆除設備也未經過公司同意。

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高院調查，雙方在行政院公共工程委員會的履約爭議調解期間，曾再度進行警監系統性能測試，該次測試的不合格項目有21項，例如無支援熱鍵功能，無具備硬體溫度監控、巡弋等功能，攝影機轉動角度不足等問題，且台灣南下負責人也在「不合格項目核對表」上簽名確認，顯然擴充解釋的理由不足取。

高院認為，軍情局依約請求逾期違約金和拆除費合理，也積極與業者協商，台灣南下上訴理由不足採信，因此日前駁回台灣南下公司上訴確定。（編輯：李錫璋）1120204