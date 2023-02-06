山友馬陵野溪溫泉扭傷腳踝 搜救人員助渡河下山

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一行6名友人日前到台中市和平區馬陵野溪溫泉，其中30歲陳姓女子因左腳扭傷無法行走，台中市消防局搜救人員為她包紮固定傷處。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）一行6名友人日前到台中市和平區馬陵野溪溫泉，其中30歲陳姓女子因左腳扭傷無法行走，台中市消防局搜救人員為陳女包紮固定後，陪同她渡溪下山。

台中市消防局今天透過文字稿指出，5日下午2時53分接獲民眾報案，一行6人民眾前往和平區馬陵野溪溫泉，其中30歲陳姓女子因左腳扭傷，無法行走，向台中市消防局求援，消防局派遣谷關、和平分隊人員前往救援。

搜救人員在傍晚5時43分下切到河床，接觸到受傷但意識清楚的陳女，評估她左腳踝扭傷的傷勢，給予繃帶包紮固定後，陪同陳女緩慢地渡過大甲溪河床，往下游入口處前進。晚間9時50分，一行人返抵停車場，陳女表示不需要送醫，自行離去。（編輯：張雅淨）1120206