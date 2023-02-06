屏東歷史建築隊史館遭祝融 專家初判結構安全

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東榮民總醫院園區歷史建築隊史館5日凌晨遭祝融，縣府今天會同結構技師、文資委員現勘，初判結構安全，修復以恢復原狀為原則，火調報告會在1個月內出爐。

隊史館為縣府推動大武營區修復活化再利用計畫第2區工程，卻因暗夜大火，造成2樓建築的木桁架、木窗及室內粉刷層損壞，

屏東縣政府發布新聞稿表示，今天邀集結構技師、設計單位及文資委員會勘，初步判斷結構安全，而在修復部分，因多屬木桁架及木窗損壞，文資委員建議仍以恢復原狀為原則，由施工單位盤點數量，待火調完成後清理場域，確保工區及周邊環境安全。火調已完成現場鑑定，報告預計1個月內出爐。

屏東縣長周春米指出，已啟動全區夜間保全巡邏，加強工區圍籬圍設及人員進出管制，以避免陌生人進出；同時也要求施工單位儘速完成室內外監視器設置，維護歷史建築安全。

縣府文化處提及，大武營區活化再利用計畫保留13棟歷史建築，分4區進行修復活化工程，去年8月展開第1區「傘具修復工場」、「烘傘房」修復，預計今年4月完工，6月啟動招商；第2區工程包含隊史館在內共有6棟。

文化處表示，在結構安全無虞前提下，整體修復期程不受影響，全區修復活化最快明年底完成。（編輯：郭諭儒）1120206