更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃5分鐘
首頁 / 社會

屏東歷史建築隊史館遭祝融 專家初判結構安全

2023/2/6 17:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東榮民總醫院園區歷史建築隊史館5日凌晨遭祝融，縣府今天會同結構技師、文資委員現勘，初判結構安全，修復以恢復原狀為原則，火調報告會在1個月內出爐。

隊史館為縣府推動大武營區修復活化再利用計畫第2區工程，卻因暗夜大火，造成2樓建築的木桁架、木窗及室內粉刷層損壞，

屏東縣政府發布新聞稿表示，今天邀集結構技師、設計單位及文資委員會勘，初步判斷結構安全，而在修復部分，因多屬木桁架及木窗損壞，文資委員建議仍以恢復原狀為原則，由施工單位盤點數量，待火調完成後清理場域，確保工區及周邊環境安全。火調已完成現場鑑定，報告預計1個月內出爐。

屏東縣長周春米指出，已啟動全區夜間保全巡邏，加強工區圍籬圍設及人員進出管制，以避免陌生人進出；同時也要求施工單位儘速完成室內外監視器設置，維護歷史建築安全。

縣府文化處提及，大武營區活化再利用計畫保留13棟歷史建築，分4區進行修復活化工程，去年8月展開第1區「傘具修復工場」、「烘傘房」修復，預計今年4月完工，6月啟動招商；第2區工程包含隊史館在內共有6棟。

文化處表示，在結構安全無虞前提下，整體修復期程不受影響，全區修復活化最快明年底完成。（編輯：郭諭儒）1120206

#縣府文化處
#周春米
#隊史館
周春米
屏東大武營歷史建築遭祝融 周春米：全力調查修復世界濕地日 走進屏東萬年濕地群品味自然之美
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族