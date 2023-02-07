嘉市女大生疑感情糾紛遭男友殺害 凶嫌墜樓身亡

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市李姓女大學生昨天身體多處刀傷倒臥一處停車場旁，送醫不治；嫌疑人汪姓男子駕車逃回桃園，今天被發現墜樓身亡；警方說，兩人疑感情糾紛爭吵，汪男涉嫌持刀殺害李女。

嘉義市警察局第二分局表示，警方昨天深夜10時30分據報，指忠孝北街一處營業停車場有一對男女發生激烈爭吵，警方到場，發現20歲李姓女子倒臥在停車場旁草地上，滿臉鮮血且傷勢嚴重。

救護人員趕抵，發現李女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即施以CPR（心肺復甦術）急救，隨即送醫急救後，因李女左胸口有5處穿刺傷口，傷勢嚴重，仍於昨天深夜11時36分宣告不治。

目擊證人表示，當時發現一對男女激烈爭吵，後來男子跨坐在女子身上，且有搥打女子胸口狀況，女子也發出痛苦呻吟聲，後來男子發現有人靠近，則駕駛黑色自小客車往忠孝路方向逃逸。

警方隨即追查涉嫌行凶的27歲汪姓男子動向，發現汪男一路駕車北上返回桃園市八德租屋處，並於今天凌晨在租屋處19樓墜樓死亡，警方並在其車上發現一把疑似行凶的水果刀。

警方指出，汪男平時在桃園市擔任水電工，住在嘉義市的李女則在北部就讀大學，兩人透過網路認識並交往，最近1、2個月的假日，李女都會到桃園找汪男遊玩。

警方指出，汪男、李女最近疑有感情糾紛，才會發生激烈爭吵，最後卻演變成兩人死亡的憾事，至於汪男行凶動機，則需透過兩人留下的手機訊息釐清。（編輯：李錫璋）1120207

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