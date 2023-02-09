防制虛擬貨幣成洗錢工具 法務部修法並強化執法

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（中央社記者劉世怡台北9日電）因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法，法務部今天提出具體作為，包含修法針對虛擬通貨等新興洗錢工具犯罪增訂刑罰。就被害人受騙的虛擬通貨，將強化執法機關執行扣押工作。

民進黨立委陳歐珀等人8日召開記者會，鑒於虛擬貨幣等新興金融工具成詐騙洗錢工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位等，為受害者追回財產損失。

法務部今天傍晚表示，因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法，已有具體作為；首先，法務部自民國110年起邀集實務界及學者代表，召開洗錢防制法修法會議，已於110年12月28日辦理洗錢防制法修正草案預告。

這次修法針對新興洗錢工具（虛擬通貨以及第三方支付）等新型態犯罪，增訂刑事處罰條文，法務部已接續召開5次預告後修法會議，後續將於完成草案討論後儘速陳報行政院審查，以有效遏止洗錢犯罪。

法務部官員指出，在完成修法前，執法機關已持續精進追查虛擬通貨金流的專業能力，台灣高檢署已指派5名檢察事務官成立虛擬通貨金流分析小組並考取原廠認證分析證照，自111年3月1日起協助全國檢察官進行虛擬通貨金流分析，迄今協助分析案件已逾100件，深具查緝此類案件專業能力。

此外，為保障被害人權益，被害人受騙的虛擬通貨，執法機關均依法執行扣押；在國內交易所方面，台灣高檢署已與前四大虛擬貨幣交易所合作，實務上交易所均會配合法官或檢察官核發的裁定、命令、處分進行扣押。

在國外交易所部分，台灣高檢署已著手統整各執法機關向國外交易所查扣虛擬資產的成功案例，整合執法資源，以提升查扣虛擬通貨的整體效能。

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至於是否將因詐欺而家破人亡的被害人納入補償，法務部官員指出，「犯罪被害人權益保障法」才完成修法，對於犯罪被害人保護已更加精進，法務部刻正積極進行相關配套措施。

另因新興虛擬貨幣等詐欺犯罪而造成被害人家破人亡，是否納入「犯罪被害人權益保障法」補償對象，因涉及是否符合補償要件及有無需要再行修法等問題，法務部將持續傾聽各界意見，並廣為蒐集文獻、外國立法例等資料，且會商相關部會審慎研議評估，盡力維護被害人權益。（編輯：蕭博文）1120209