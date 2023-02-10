男子一天4度搭訕女店員 士檢依跟騷罪嫌起訴

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）江姓男子以借菸、買衣服為由來搭訕女店員不成，1天內以言語、肢體行為來跟蹤騷擾女子共計4次。士林地檢署偵查終結後，昨天依跟蹤騷擾罪嫌等罪起訴江男。

起訴書指出，江男與被害女店員不相識，卻在民國112年1月9日凌晨1時許，先以借菸為由搭訕女店員，女店員向江男表示沒有菸，江男即以凶狠眼神瞪她。

之後，江姓男子在同日中午12時許，以假借買衣服為由再度搭訕被害女店員，並表示「我蠻喜歡妳的，要不要當我女朋友」、「如果讓我哭，我也會讓妳哭，騙我的人不會有好下場」等言語騷擾、恐嚇女店員，令女店員心生畏怖。

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同日傍晚6時許，江男又以買衣服為由騷擾被害女店員，更趁著女店員打掃時，觸碰女店員鞋子。同日深夜11時許，江男以買衣服為由，要女店員幫他結帳，且拒絕於店家打烊時間離去，店長隨即報警處理，江男也當場遭到逮捕。

檢察官認為，江男到案後雖坦承犯行，卻違反女店員意願，多次跟蹤騷擾造成女店員心生畏怖，並影響女店員日常生活及社會活動，依跟蹤騷擾防制法的跟蹤騷擾罪嫌，及刑法的恐嚇危害安全罪嫌提起公訴。（編輯：陳政偉）1120210