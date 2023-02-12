男求職遭拘禁12小時趁隙脫逃 高雄警逮3嫌

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31歲林姓男子求職遭詐騙集團軟禁控制，日前趁隙脫逃後向路人借手機報案，警方獲報立即前往林男遭軟禁的處所，逮捕3人送辦。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）31歲林姓男子網路求職，卻遭詐騙集團軟禁控制行動12小時，日前趁隙脫逃後向路人借手機報案，警方前往林男遭軟禁的處所逮捕3人送辦。

高雄市警察局岡山分局今天發布新聞稿表示，前峰派出所10日上午8時許接獲通報，有民眾被詐騙集團軟禁控制，剛逃跑出來，請求警方協助。

警方獲報後，立即調派警力至岡山區本洲一街找到31歲的被害人林姓男子，進而得知遭軟禁控制行動的處所，隨即再調派支援警力前往現場，破門而入，逮捕22歲何姓男子、26歲張姓男子及20歲顏姓男子。

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警方將3名涉案男子依詐欺、妨害自由等罪嫌逮捕，查扣林姓男子銀行存摺、身分證及相關證物。

林男在網路找工作，詐騙集團成員誆稱提供銀行存摺操作虛擬貨幣，每個月可得到新台幣1萬元，林男不疑有他，與何男等人相約9日晚間8時許在桃園市中壢區面交銀行存摺，但到場後即遭何男等人押上車，一路南下高雄，軟禁控制達12小時。所幸之後林男趁何男等人熟睡時，逃出屋外向路人借取手機報案，才結束這場網路求職驚魂記。（編輯：唐聲揚）1120212