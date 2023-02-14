屏東男開刀住院攜槍又帶毒 與陪病者皆被送辦

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屏東列管毒品人口倪姓男子因手術住院，與陪病的謝姓友人在病房內遭舉報持有槍毒，警方14日上午前往醫院查緝，除查獲改造手槍，也搜出毒品，訊後將2人依法送辦。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東列管毒品人口倪姓男子因手術住院，與陪病的謝姓友人在病房內遭到舉報持有槍毒，警方今天上午獲報盤查，找到改造手槍還搜出毒品，辦理出院後，將2人依法送辦。

屏東縣警察局東港分局東港派出所長黃奕鳴接受媒體聯訪表示，今天上午8時許接獲線報，稱在東港鎮一間醫院病房內有民眾持有槍毒，立即前往醫院查緝，在病房內發現住院倪男及陪病謝男，在倪男的背包發現1把改造手槍，進行搜查，又找到海洛因28.35公克、安非他命21.27公克。

警方指出，45歲倪男是列管毒品人口，6日因右髖骨關節置換手術住院，52歲陪病謝男也是列管毒品人口；警訊後將倪、謝2名嫌犯，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1120214