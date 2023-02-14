北市議員鍾佩玲送月曆涉賄 士檢處分不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）台北市議員鍾佩玲選舉期間分發月曆，遭告發違反公職人員選舉罷免法之投票行賄罪。士檢認定月曆是選舉文宣，且不超過法務部所定30元的查賄標準，處分不起訴。

檢警獲報，鍾佩玲遭控於民國111年8月31日，訂購印有「市議員候選人鍾佩玲」的月曆，並於9月至11月間，分別在士林、北投等地的市場與宮廟發送選民，對於有投票權的選民期約賄賂，涉犯投票行賄罪。

檢警調查，鍾佩玲競選總部的詹姓總幹事供稱，他採購4萬5000本月曆，每本單價金額為新台幣20元，已經連續在市場、宮廟發放6年，只是單純提供給民眾，歷年都會印上「市議員鍾佩玲」的文字，並無行賄意圖。

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士林地檢署調查，鍾佩玲發送的月曆，應無針對選區內有投票權的人發送，也非僅於競選市議員連任時才發放，且查無積極對價關係，足以影響選民投票意向。

士檢指出，鍾佩玲歷年月曆印製明細，從107年到112年的單價成本，分別為22.05元、20元、17.7元、18.7元、21元、21元，金額價格均未超過法務部所定30元的查賄標準，罪證不足，因此日前將鍾佩玲處分不起訴。（編輯：張銘坤）1120214