台中知名餅店大火延燒多戶 負責人遭判8月

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中知名餅店一福堂太陽餅3年前發生火災還延燒多戶，火場鑑定為電線走火，遭檢方起訴的陳姓負責人稱有定期維護，因店內無消防設備，台中地院依失火罪判處8月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，一福堂太陽餅老店為台中知名餅店，販售伴手禮、餅類等，陳姓負責人應注意店內的電源配線使用安全，按時檢修、維護，避免電線短路引發火災，也應設置、維護消防安全設備。

109年12月，一福堂大門口騎樓東側門柱與廣告招牌起火，導致一福堂店家被燒毀，火勢還延燒附近多個店家，台中市消防局出動救援人力撲滅火勢，火場鑑定起火原因為電線走火。

陳男表示，店內電線都有換過也有定期維修，陳男的辯護人也說，一福堂是近百年家族根本，還提出更換電線的單據，電線起火原因很多，可能是老鼠侵害，隔壁有滷味店、有遊民堆置的垃圾等，都會引來動物。

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法院依據消防局火場鑑定，依照現場燃燒後狀況、燒損火流、目擊者手機影像，研判起火原因應是電線短路引發火災的可能性大。但因現場沒有消防安全設備，陳男也表示沒有裝設。

法院認為陳男未依照消防法裝設消防安全設備，導致火勢無法第一時間搶救，顯見有其過失，陳男至今未和被害人和解賠償，台中地院審理後，依犯失火燒毀現供人使用之住宅及現有人所在之建築物罪，處有期徒刑8月，可上訴。（編輯：卞金峰）1120214