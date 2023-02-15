北市南港分局警員涉販毒 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者高華謙新北15日電）檢警調查，台北市南港警分局王姓男警疑與毒品人口接觸，且涉嫌販賣第二級毒品安非他命與施用毒品等，除了記2大過免職，新北檢方昨天晚間向新北地院聲押禁見獲准。

據了解，台北市政府警察局南港分局王姓男警自去年上班期間便經常有精神恍惚情形，分局察覺有異，便派員跟蒐，發現男警和毒品人口接觸且未向上報備，疑涉吸毒。經局內靖紀小組派員跟監蒐證後，立即報請新北地檢署指揮偵辦。

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新北地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官李宗翰昨天指揮南港警分局搜索王姓警員在新北市永和區、台北市信義區及南港區住所與工作地點等，當場查扣第二級毒品安非他命與電子磅秤等證物，並通知王姓被告及證人到案說明。

檢警調查，王姓警員在去年購入第二級毒品甲基安非他命後，再賣給他人。檢方訊問完畢，認為王男涉犯毒品危害防制條例販賣第二級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院昨天晚間約11時30分裁定羈押禁見。（編輯：李錫璋）1120215