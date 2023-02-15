印HR484268XD偽鈔集團廖男等7人 雲檢起訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲縣檢警今年春節期間破獲HR484268XD偽鈔集團，檢方今天偵查終結，依妨害國幣懲治條例等罪嫌將廖姓男子等7人提起公訴，面額逾1.2億元偽鈔全數聲請沒收，全案移審雲林地院。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，廖男等4人從去年11月起印刷HR484268XD偽鈔，廖姓和楊姓男子2人排版、設計面額為新台幣100元、500元、1000元、2000元的偽鈔電子圖檔，再由洪姓和李姓男子將檔案送往印刷廠印製。

檢方調查，朱姓男子從去年11月6日起，多次以每張1元的價格，向廖男購買偽鈔，然後再以每張7元的價格轉售給黃姓男子等人。

檢方表示，黃男以760元的價格向朱男購買100張面額1000元偽鈔，除用以購買商品外，又陸續賣給張姓男子70張偽鈔。

檢方指出，張男取得偽鈔後多次叫外賣使用偽鈔付錢，甚至搭乘計程車時使用偽鈔1000元付車資，計程車司機察覺有異拒收，張男才以3枚新台幣50元硬幣支付。

檢方今天偵查終結，認為廖男等7人涉犯妨害國幣懲治條例等罪，依法提起公訴，偽造面額1億2049萬1500元偽鈔全數聲請沒收。全案移審雲林地方法院。（編輯：陳仁華）1120215