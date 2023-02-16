換匯優惠廣告騙移工 強盜集團洗劫得手196萬

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）王男、高男組詐騙強盜集團，在臉書登廣告提供越南盾優惠匯兌服務，有移工帶現金和王男等人碰面，卻被洗劫一空，王男等人犯下3起強盜犯行，得手196萬多元，遭檢方起訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，王男、高男等8人組成詐騙強盜集團，在臉書刊登廣告指提供越南盾優惠匯兌服務，吸引在台灣工作的越南籍移工和王男等人相約換匯。

檢方指出，王男等人組成的詐騙強盜集團，分別設立網路行銷組、交通組、行動組以及業務組等組別，由業務組負責和越南移工接洽，確認移工是否攜帶大量現金；行動組則尾隨移工，假冒警方查緝非法匯兌或假冒正義魔人，趁機搶走移工身上的現金。

檢方查出，王男等人在去年11月底，5天之內先後在台中市、彰化縣鹿港鎮及彰化市犯下3起強盜案，搶奪得手現金新台幣196萬7000元以及手鍊一條。

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檢警接獲被害人報案，循線逮捕王男等人，王男被逮後還謊稱自己遭受「黑吃黑」陷阱，企圖誤導檢警；檢方訊後，將王男、高男等8人依違反組織犯罪防制條例、加重強盜等罪提起公訴，另將王男、高男聲請羈押獲准。

檢方指出，王男等人針對背井離鄉辛苦工作的弱勢外籍移工，以優惠匯兌利益為號召，等到被害人上鉤後，再以暴力、脅迫方式強盜財物，犯案至少3次，其計畫縝密，行徑囂張，嚴重危害社會治安，建請從重量刑。（編輯：謝雅竹）1120216