保全竊取200萬先買中古車 入住汽車旅館被逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣草屯鎮18日發生運鈔車搶案，賴姓保全涉嫌監守自盜約新台幣200萬元現金，警方在台中市豐原區一間汽車旅館逮獲賴男。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投19日電）南投草屯鎮昨天發生運鈔車搶案，賴姓保全涉嫌監守自盜約200萬元現金，南投警方昨晚在台中市豐原區一間汽車旅館逮獲賴男，查出賴男已花70多萬買中古車，至於犯案動機待查。

22歲賴姓保全員昨天與吳姓同事出勤運鈔任務，將運鈔車停在草屯鎮青雲街，吳姓保全員下車在附近用餐，賴姓保全員留守車上，賴員涉趁同事不在監守自盜拿走車內約新台幣200萬元現金。

吳姓保全員報案向警方指出，運鈔車停在青雲街附近，他先下車吃飯，賴嫌留守，後來賴嫌走進店內找他並稱「親人找我，等一下回來」，將金庫鑰匙移交給他保管，用餐後回車上等候很久未見賴嫌返回，打電話也無法聯繫，驚覺有異，打開金庫後發現金額短少。

南投縣警察局草屯分局告訴中央社記者，接獲報案後立即追查賴男行蹤，發現男子在台中市豐原區活動，昨晚前往豐原區一間汽車旅館埋伏，等到賴男要入住汽車旅館時逮人，查扣現金120多萬元。

警方指出，賴男竊得200萬元後，立即跑到一間中古車行買了一輛中古車，至於賴男犯案動機以及案情細節，仍在調查中。（編輯：謝雅竹）1120219