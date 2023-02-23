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丟浮板致童眼角膜傷 游泳教練判拘役55天確定

2023/2/23 14:40
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（中央社記者劉世怡台北23日電）新北巿某國小劉姓游泳隊教練被控丟擲浮板，導致10歲男童（隊員）眼角膜割傷，一審依過失傷害罪判教練拘役55天，得易科罰金。二審台灣高等法院今天駁回上訴，全案確定。

二審台灣高等法院判決指出，劉男為新北市某國小游泳隊教練，於民國109年11月30日在校訓練游泳校隊時，看到10歲的葉姓男童（隊員）潛在左側水道內，以叫喚方式提醒其注意避免與他人碰撞，但未獲回應。

劉男將浮板朝男童下潛的位置附近水面丟擲，恰巧男童突然浮出水面，遭浮板砸中蛙鏡，因此受到左眼眼球挫傷合併角膜刮傷的傷害。

一審法院依過失傷害罪，判劉男拘役55天，得易科罰金，案經上訴，二審由高院審理，今天審酌被害人傷勢、雙方未能達成和解等，認定原判決量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

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二審指出，告訴人雖主張劉男是故意傷害，並使被害人受有創傷後壓力症候群，但依現場畫面勘驗結果，無法證明劉男看到被害人浮出水面時才刻意丟擲浮板，又本案並無證據可證明被害人作惡夢、焦慮度高、恐懼水和游泳等症狀，與劉男犯行之間有因果關係。

此外，去年男童家長在人本教育基金會及立委陪同下開記者會，指控劉男是體罰孩子。新北巿政府當時指出，教練行為動機與傷害結果，確實已違反專任運動教練應有的正向管教原則，教練評審委員會決議懲處記過。（編輯：張銘坤）1120223

#二審台灣高等法院
#新北巿政府
#人本教育基金會
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