國3北向中和隧道車禍 貨車追撞前車1人輕傷

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國道3號北向34.5公里中和隧道內，28日上午發生追撞車禍，一輛小貨車疑因未保持安全距離，追撞前方轎車，並往前推撞另車，事故共造成1名駕駛輕傷。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）國3北向34.5公里中和隧道內，今天中午11時39分發生追撞車禍，小貨車疑因未保持安全距離，追撞前面轎車，並往前推撞另一車造成貨車駕駛輕傷送醫，初步調查，駕駛人都無酒駕。

新北市政府消防局表示，今天上午據報，國道3號北向的中和隧道路段內，發生貨車與小轎車的車禍，立即出動救護人車，將輕傷的小貨車駕駛送醫治療。

國道公路警察局第6公路警察大隊表示，接獲通報立即派遣巡邏車前往處理，經調查，年約40多歲的陳姓男子在事故發生時，駕駛小貨車行駛在中和隧道的中線車道，疑因未保持安全距離導致追撞前方的轎車，轎車又推撞前方小客車。

警方說，車禍發生後，小貨車翻覆，前方轎車的車尾遭嚴重撞擊損毀。事故共造成1名駕駛輕傷，偵測各車駕駛人無酒駕。後續聯繫交通控制中心通知事故處理小組前往，並於標示字幕提醒用路人注意前方路況。

第6大隊表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。（編輯：李錫璋）1120228