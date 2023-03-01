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高雄輕軌又被撞 老翁騎單車碰撞擦傷

2023/3/1 10:35（3/1 11:16 更新）
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高雄輕軌列車1日上午7時多行經鼓山區美術館路段時，遭騎自行車違規穿越軌道的75歲羅姓老翁擦撞，所幸車上乘客沒有受傷，老翁僅輕微擦傷無大礙。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月1日
高雄輕軌列車1日上午7時多行經鼓山區美術館路段時，遭騎自行車違規穿越軌道的75歲羅姓老翁擦撞，所幸車上乘客沒有受傷，老翁僅輕微擦傷無大礙。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄輕軌列車今天上午7時多行經鼓山區美術館路段時，遭騎自行車違規穿越軌道的75歲羅姓老翁擦撞，所幸車上乘客沒有受傷，老翁僅輕微擦傷無大礙，1小時內輕軌恢復正常通行。

高雄捷運公司說明指出，今天上午7時47分，高雄輕軌列車在鼓山區C19馬卡道站與C20台鐵美術館站上行方向，行經人行穿越道時，遭自行車碰撞。

轄區警方獲報到場，初步了解是騎自行車的羅姓老翁行駛自行車專用道時，疑似未注意輕軌號誌，違規穿越輕軌軌道，與輕軌發生擦撞導致背部擦傷送醫，無生命危險。

司機員也立即緊急停車，並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C20車站候車，或改搭其他交通工具。事故期間採部分區段局部運轉，並在警方蒐證完畢後，輕軌列車於8時31分許移動，全線恢復正常運轉。

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高雄捷運公司表示，事故初步判斷，應為自行車騎士未注意行穿道警示燈作動及輕軌來車，擦撞行駛中輕軌列車車頭右側，造成腳踏車卡住列車車底無法移動。

這起事故也是高雄輕軌今年第3件車禍事故，高捷公司呼籲用路人、行人或腳踏車穿越輕軌行穿道時，應先注意現場警示燈是否亮起，及左右輕軌來車方向，先一度暫停確認無來車後，再快速通過勿逗留，切莫違規搶快，以免發生事故。（編輯：郭諭儒）1120301

#高雄市
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