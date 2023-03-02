雙北城市馬拉松5日登場 北市多處路段交管

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）「2023雙北城市馬拉松」5日登場，台北市警察局交通警察大隊今天說，因活動路線跨雙北市，為維護交通秩序與活動安全，包括市府路、新生高架和仁愛路段都有交通管制。

交通警察大隊下午發布新聞稿表示，社團法人台灣體育運動競技協會預定5日舉辦「2023雙北城市馬拉松」，北市活動路線包括信義區市府廣場（起點）、仁愛路、金山南路、新生高架道路、市民高架道路及河濱自行車道（終點－新北市市民廣場）等路段。

為維護交通秩序與活動安全，交通警察大隊說，相關活動路段將實施交通管制，禁止車輛通行。

相關管制時間及路段：

一、4日晚間10時起至5日上午8時止，管制市府路（松高路至松壽路）全線車道。

二、5日凌晨3時30分至上午7時30分，管制新生高架南往北全線車道。

三、5日凌晨4時至上午6時30分，管制仁愛路（逸仙路至敦化南路）中間車道（含公車專用道）。

四、5日凌晨4時至上午7時，管制仁愛路（敦化南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

五、5日凌晨4時30分至上午7時，管制新生北路（長安東路至金山北路）、金山北路（市民大道至新生北路）北往南全線車道及金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

六、5日凌晨5時至上午8時：市民高架道路往西（建國南路、重慶北路出口匝道）封閉、市民大道往東（環河北路入口匝道、金山北路出口匝道）封閉。

交通警察大隊提醒，活動期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛。

相關規劃改道動線：

一、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南、北側慢車道或忠孝西路。

二、「原新生高架道車流」請改道行駛中山北路、建國高架道路。

三、「原市民高架道車流」請改道行駛市民大道平面車道、忠孝東西路。

交通警察大隊說，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內的公車候車處暫停服務，民眾可利用台北市公運處官網查詢相關資訊。（編輯：張銘坤）1120302