台東女大生騎機車疑撞平交道柵欄命危 送醫搶救

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台東大學黃姓女學生3日上午騎機車行經學校附近平交道時，疑撞上放下的柵欄，黃女頭部重創當場失去生命跡象，送醫搶救中。中央社記者盧太城台東攝 112年3月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東大學黃姓女學生今天上午騎機車行經學校附近平交道時，疑撞上放下的柵欄，造成黃女頭部重創當場失去生命跡象，送醫後目前在加護病房搶救中。

警方表示，22歲的黃姓女學生今天上午離開學校騎機車行經大學路往台東市區方向前進，經過學校附近的平交道時疑撞上放下的柵欄，造成柵欄斷裂，女學生倒地頭部受創，機車則往前滑行約50公尺掉落稻田。

警消接獲通報後趕到現場，黃女已失去生命跡象，消防救護人員立即通知台東高級救護隊於中途接駁，送醫搶救。

在平交道管制的保全人員說，這名台東大學女學生從台東大學方向騎車往台東市區，騎到平交道時柵欄正要放下時，女學生疑撞上柵欄，女學生當場倒地，機車繼續滑行。

事故發生後，知本站道班人員趕到現場搶修柵欄，鐵路警察知本派出所及台東警分局知本派出所警員都趕往進行交管及事故處理。

警方表示，事故是否因闖平交道而肇禍，仍須觀看監視器後判定。

台東大學指出，這名女學生目前尚在加護病房。（編輯：戴光育）1120303