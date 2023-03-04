彰化市男子離奇死亡 牽電動自行車倒地被壓不治

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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化市彰南路凌晨發生離奇死亡案件；48歲卓男昨天深夜騎電動自行車返家，進家門時來回牽了好幾次，男子重心不穩跌倒後，被壓住動彈不得，被路過民眾發現時已無氣息。

彰化縣警察局彰化分局一名員警今天指出，有民眾凌晨慢跑行經彰化市彰南路時，發現一名男子被電動自行車壓住倒在地上，一動也不動，趕緊打電話報警，員警獲報到現場，將男子送往彰化基督教醫院急救，但仍宣告不治。

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警方查出死者為48歲卓男，調閱路口監視器畫面後發現，昨晚10時左右卓男騎電動自行車返家，要將自行車牽進家門口時，來回牽了好幾次，後來重心不穩倒地，自行車也壓在卓男身上，男子雖嘗試想爬起來，試了2、3分鐘後就一動也不動，直到民眾今天凌晨5時報案時，已相隔約7小時。

警方指出，卓男一人獨居，已通報檢察官及法醫相驗，以確認男子死因，並釐清意外發生經過。（編輯：郭諭儒）1120304