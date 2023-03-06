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首頁 / 社會

以現金買票 雲林地院判1村長和1鄉代當選無效

2023/3/6 19:04
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣水林鄉萬興村長柳瑞吉和麥寮鄉民代表許漢郎去年選舉中以現金買票，經雲林地檢署偵查起訴並提起當選無效之訴，雲林地方法院今天宣判，柳瑞吉和許漢郎當選無效，2案仍可上訴。

雲林地方法院指出，柳瑞吉去年10月間陸續以現金新台幣3000到4000元不等金額，向5名村民買票，在村內或在北港交付賄款，被雲林地檢署依違反選罷法起訴並提出當選無效之訴。

經雲林地方法院審理，今天下午宣判柳瑞吉當選無效，全案可上訴。

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另外，尋求連任的許漢郎去年9月間透過林姓樁腳向5名鄉民買票，以每票1000元為代價，案經雲林地檢署偵查起訴並提起當選無效之訴，雲林地方法院今天下午判決許漢郎當選無效，全案可上訴。

雲林縣民政處指出，柳瑞吉和許漢郎經雲林地方法院一審判決當選無效，全案仍可上訴，縣府將繼續追蹤二審判決，如判決確定當選無效，縣府及水林鄉公所將依地方制度法第79條規定解除其職權、職務。（編輯：謝雅竹）1120306

#柳瑞吉
#許漢郎
#雲林地方法院
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