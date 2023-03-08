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北院首件國民法官案移審 男犯嫌續行羈押禁見

2023/3/8 18:37
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（中央社記者劉世怡台北8日電）李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，今天遭北檢起訴，成為北院首件國民法官參審案件。北院召開接押庭，李男坦承犯罪及有找同車少年頂替等，法官傍晚裁定續行羈押禁見。

李男在庭上坦承犯罪，肇事前有喝了香檳及威士忌等，肇事時不知狀況嚴重到有人因此死亡，他酒駕肇事，當下有請同車的曾姓少年頂替獲應允。

法官詢問，為何不配合警方，還與警方發生衝突；李男說，可能是因喝酒比較激動，不知道自己在幹嘛，他後來被警方槍擊打中大腿，他對警方逮捕過程沒有意見。

檢方表示，死者家屬指李男願賠新台幣350萬元，其中200萬元為強制險，其餘想分多期支付，但死者家屬無法接受，且李男之前有自稱幫派分子恫嚇店家的前科，以及依國民法官法施行細則，證人以到庭詰問為原則，李男有可能對曾姓少年及死者家屬恐嚇或串供（證），李男仍有羈押禁見的必要。

李男辯護人則表示，李男坦認犯行，並無共犯在逃，也無串供（證）之虞，另有透過家人先向死者家屬支付20萬元為喪葬費，對和解有意願，請求予以交保。

法官諭知，李男坦承犯行，犯罪嫌疑重大，他不配合警方查緝，已有逃亡舉動，且證據顯示，他有影響曾姓少年的能力，而有串供（證）之虞，本件仍有羈押禁見必要，裁定羈押禁見3個月，若不服可提起抗告。

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23歲李姓男子酒駕競速發生車禍，釀1人死亡，今天遭台北地檢署起訴，經移審成為台北地方法院首件國民法官參審案件，北院公開分案，由法官林鈺珍中籤，合議庭成員包括法官吳玟儒、洪甯雅。

因李男在押，依國民法官法規定，避免法官在審判前產生事先判斷，由未參與本案審理的法官處理移審訊問程序，經公開抽籤由法官吳明蒼中籤，於下午召開接押庭。（編輯：李錫璋）1120308

#北院
#吳明蒼
#林鈺珍
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