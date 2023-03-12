釣魚網站鎖定蝦皮、旋轉用戶詐騙 警籲慎選賣場

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）刑事局今天指出，新加坡外商公司所有的「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」平台迄今已蟬聯5週高風險賣場前兩名，已依違反個資法函送數位部查處中，呼籲民眾應慎選賣場進行購物。

刑事局今天發布新聞稿表示，經分析165反詐騙諮詢專線民眾報案資料發現，近期駭客以假冒「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等C2C交易平台網頁進行釣魚網站攻擊，主要是為了盜取大量民眾網路交易個人資料，然後進行解除分期付款詐騙。

由於「蝦皮拍賣」、「旋轉拍賣」等是屬新加坡外商公司所有，刑事局說，其在國內僅少數行政管理人員，更無設置專業資安團隊協助民眾帳號、密碼遭到入侵後防護，統計上述2個網路平台迄今已蟬聯5週高風險賣場第1名和第2名。

刑事局指出，上述2個網路平台已依違反個資法函送目的事業主管機關（數位發展部）查處中，並於去年12月底由主管機關實施行政檢查要求限期改善，但迄今都沒有具體作為，呼籲民眾應慎選賣場進行購物，以免造成財物損害。

有鑒於近年來各大購物平台發生個資外洩事件頻傳，刑事局表示，詐騙集團利用駭客竊得國人交易個資（購買時間、商品名稱、金額及付款方式等），並偽冒公司客服人員及解除分期付款詐術手段，誘騙民眾至ATM（或網路銀行）進行轉帳詐騙，所以會定期公布高風險賣場，提醒消費者注意勿受騙。

另外，也主動針對疑似個資外洩電商進行訪視與入侵追查，情節嚴重者依「個人資料保護法」及「行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫作業要點」通報目的事業主管機關裁處。

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刑事局指出，統計民國111年6月至112年2月為止，已函送數位發展部、衛生福利部、交通部、教育部、經濟部、文化部、通傳會等7部會共計上百家疑似外洩個資的電商，但發動行政檢查要求改善者僅約占少數1成，且近1年來都無裁罰紀錄，對於罔顧資安的不肖電商業者並無約束力。

反觀，個資外洩造成的解除分期付款詐騙案，光2個月發生件數可高達近千件，財損超過新台幣1億多元，與電商投資的資安成本大相逕庭，雖行政院3月2日已定調未來個資法修法及提高裁罰額度，但在個資法尚未修法之前，刑事局將持續促請各目的事業主管機關共同協力監督電商，並加速違規業者行政裁罰以改善資安，共同防堵詐騙事件發生。（編輯：李錫璋）1120312