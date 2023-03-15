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故宮典藏品圖檔疑遭駭外流 檢方簽分他字案偵辦

2023/3/15 18:12（3/15 18:21 更新）
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故宮博物院驚爆電腦遭駭，數千張國寶的圖檔資料外流遭賤賣。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
故宮博物院驚爆電腦遭駭，數千張國寶的圖檔資料外流遭賤賣。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
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（中央社記者謝幸恩台北15日電）國立故宮博物院疑似遭駭外流典藏品圖檔，並於中國淘寶等網站上販售。士林地檢署今天依妨害電腦使用罪嫌簽分他字案偵辦；另外，調查局已發文向故宮調取電磁紀錄。

法界人士認為，妨害電腦使用罪為告訴乃論，但故宮為政府機關，駭客無故入侵或取得公務機關電磁紀錄的行為，依最高法院實務見解，理當非告訴乃論罪，且可依刑法361條規定來加重其刑二分之一。

全案起於，故宮近年來推行數位典藏，並開放OPEN DATA專區，去年6月間故宮典藏品圖檔外流，政風室於8月間啟動行政調查；今年2月16日經專業人員考核委員會決議，處分承辦的林姓數位資訊室研究人員1次申誡。

故宮指出，為加速公開40萬張600萬畫素圖檔，承辦的林姓研究人員用自行開發的影像轉換程式進行自動化降階處理；但因資料量過大，林姓研究人員在轉換2000萬至3000萬畫素的原始數位高階圖檔，進入公開系統作業，並在傳檔時出現問題，造成院外有心人士使用工具或拼圖軟體，取得局部的高階圖檔後加以存取。

故宮表示，根據電磁紀錄，遭擷取的典藏品圖檔約有10萬張，擬由律師針對販售平台提智財權受損為由，請網路平台下架相關資料與商品。（編輯：李錫璋）1120315

#國立故宮博物院
#最高法院
#士林地檢署
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