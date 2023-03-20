台中神岡桶屍案 死者前女友涉殺人等罪遭起訴

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去年10月台中市神岡區一處鐵皮工廠發現桶屍，報案人推倒水桶後，部分水泥塊掉落，警方現場採集蒐證。（民眾提供）

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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市神岡桶屍案，檢方認定，死者陳男的前女友蔡女涉有重嫌，今天依殺人、遺棄屍體等罪嫌將她起訴移審，這也是國民法官法上路後，台中地院第3件國民法官審理案。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，死者陳男於民國108年3月失蹤，警方於111年10月26日上午11時多，接獲民眾報案而在台中市神岡區一處廠房，發現遭水泥封蓋的陳男屍體。

經警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，專案小組循線查出死者陳屍的廠房，於108年間由陳男的前女友蔡女所承租，且當時蔡女有購買打漿電鑽、防水滲透的保潔墊、透明大塑膠袋等物，與陳男遭棄屍的相關物品相符。

檢警並查出，蔡女在陳男失蹤後，陸續盜用陳男行動電話，並以陳男的LINE帳號傳送訊息給陳男的女兒，並偽簽死者簽名偽造雙方債務糾紛達成和解的私文書。

全案經檢方偵辦後，針對相關事證，認定蔡女涉嫌殺人、遺棄屍體、偽造私文書、詐欺得利未遂及盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，今天向台中地方法院依國民法官法提起公訴。這也是國民法官法上路後，台中地院第3件國民法官審理案。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。（編輯：陳仁華）1120320